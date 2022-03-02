Son Dakika

MEZİTLİ BELEDİYE MECLİS SAVAŞA KARŞI BARIŞTA BİRLEŞTİ

Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Mezitli Belediye Meclisinde, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğine dikkat çekildi.

GÜNCEL 02.03.2022, 14:48
MEZİTLİ BELEDİYE MECLİS SAVAŞA KARŞI BARIŞTA BİRLEŞTİ

Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Mezitli Belediye Meclisinde, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğine dikkat çekildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında toplanan mecliste, savaşın değil barışın egemen kılınması gerektiği dile getirildi.

Dünyadaki emperyalist savaş siyasetine ve ülkede yaşanan ekonomik krize, zamlara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan, savaşın yerine barışın egemen olduğu bir dünya ve ekonomik krizin durdurulduğu, zamların geri çekildiği özgür bir Türkiye dileğini belirtti. Söz alan CHP, AK Parti, MHP ve Bağımsız meclis üyeleri de yaptıkları konuşmalarda Rusya’nın Ukrayna işgaline ABD, AB ve NATO’cu savaş kışkırtıcılığına dikkat çekerek, savaşa karşı barışın egemen olması için Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ yaklaşımının esas alınmasına vurgu yaptı.

Meclis toplantısında yaşanan ekonomik sıkıntılara da dikkat çekilerek halkın geçinemediği yokluk ve işsizliğin, zamların arttığı bir durumda toplumun sarsıldığını belirtildi.

Mezitli Belediye Meclisinde elektriğe yapılan zamlara, park ve okul bahçelerine yapılan trafolara dikkat çekilerek, elektriğe yapılan zamların geri çekilmesine, trafoların kamu alanlarından kaldırılmalarını, kaldırılmıyorsa bedelini ödemelerini ve bundan sonra imar planında işaretlenen trafo yerlerine özen gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci ve milli tenisçi Demir Halisdemir de katılacağı turnuva öncesi Belediye Meclis toplantısına katılarak meclis üyeleri ile tanıştı. Mezitli Belediyesinin destekleriyle üst üste başarılar kazandıklarını ifade eden İlkim Tahinci, dünya genelinde Mezitli’nin adını onurla temsil ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
13
kapalı
Namaz Vakti 02 Mart 2022
İmsak 05:46
Güneş 07:04
Öğle 12:59
İkindi 16:11
Akşam 18:43
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir