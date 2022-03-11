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MEÜ GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİNDEN İL MİLLİ EĞİTİME ZİYARET
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Dik ve öğretim görevlisi Dr. Kandemir Atçeken'i makamında ağırladı.
GÜNCEL 11.03.2022, 13:47 11.03.2022, 14:19
Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Esra Dik , İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı ziyaret etti.
MEÜ Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Esra Dik beraberinde MEÜ Öğretim Üyesi Kandemir Akçeken ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek , İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile görüştü.Merkezin çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Dik ve Akçeken ilgi alakalarından dolayı İl MüdürüvKoca'ya teşekkür etti.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi , her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.
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