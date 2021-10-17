MEÜ'DEN '' MEME KANSERİ '' FARKINDALIK EĞİTİMİ

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından, ’meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı’ kapsamında ’meme kanseri farkındalık eğitimi’ düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde, Covid-19 tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen ve katılımcılara meme kanserinin simgesi olan pembe kurdelenin takıldığı eğitime, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, Hemşirelik Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Meme kanserinin erken evrede yakalandığında tedavideki başarı oranının yüksek olduğunu ve bu nedenle düzenlenen eğitimin çok önemli olduğu ifade eden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu ayın rengi pembe" diyerek konuşmasına başlayan Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ise sunumunda meme kanserinin görülme sıklığından, değiştirilemez ve değiştirilebilir risk faktörlerinden, meme kanserinin belirtilerinden, tarama programlarından ve korunma yollarından bahsetti. Dünyadan ve Türkiye’den verdiği istatistiklerle meme kanseri tanısı konulan hasta sayısının giderek arttığına dikkat çeken Uğraş, meme kanserinin en sık görülen kadın kanseri olmakla birlikte erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Özellikle meme kanserine ilişkin değiştirilebilen risk faktörleri arasında yer alan obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıklı beslenme konularının üzerinde duran Uğraş, erken tanı için tarama programlarına katılımın elzem olduğunu ancak her ay kendi kendine meme muayenesi yapan ya da mamografi çektiren kadın sayısının çok az olduğunu ifade etti.

Meme kanserinin oran olarak az sayıda olmasına rağmen erkeklerde de görüldüğü, bu nedenle erkeklerin de meme kanseri konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade eden Uğraş, sonrasında katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Eğitim, kendi kendine meme muayenesini denemek isteyen katılımcılara maket üzerinde uygulama yaptırılmasıyla sona erdi.