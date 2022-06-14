MERSİNLİ ÖDÜLLÜ YAZAR MAZAK BALIKESİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ OLDU

Mersin Erdemli İlçesi Doğumlu , Tarihçi , Yazar Kültür İnsanı Mehmet Mazak , Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü oldu.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başlayan Mazak yaptığı açıklamada , '' Turizm, tarih, kültür, medeniyet, arkeoloji, gastronomi ve doğa şehri Balıkesir ‘e hizmet etmek ne güzel bir duygu… destek olanlara sonsuz şükranlarımı sunarım '' dedi.

Mehmet Mazak Biyogrofisi :

1971 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ bölümünde “İstanbul’da Kayıkçı Esnafı ve 1802 Tarihli Kayıkçı Esnafı Sayım Defteri” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. İlk kitabı 1998 yılında “Eski İstanbul’da Deniz Ulaşımı” adıyla yayımlandı.

Ulusal ve uluslararası birçok festival, sempozyum ve organizasyonları oluşturup başkanlık ve yürütme kurullarında yer aldı. Kültür iletişimi, kültürel kimlik ve marka oluşturma, şehir tarihi ve kültürü konularında proje ve çalışmaları olan yazar, bazı kültür sanat dergilerinin yayın ve bilim kurullarında da yer aldı.

Bugüne kadar Şehir ve Kültür, Mahalle Mektebi, Sebîlürreşâd, Star Açık Görüş, Yenişafak, Newİstanbul, ViraHaber, Şiar, Aydos, Teferrüç, Dil ve Edebiyat dergilerinde yazıları yayımlandı. 2020 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Şehir Kokusu” kitabı ile gezi dalında yılın yazarı ve kitabı ödülü aldı. Son dönemde çalışmaları şehir kültürü alanında devam etmektedir.