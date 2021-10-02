MERSİNLİ KADIN ÇİFTÇİLERİN İLK KEZ YETİŞTİRDİĞİ TATLI PATATESLER HASAT EDİLECEK

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi programı ile desteklenen “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, Mezitli ve Aydıncık ilçelerinde tatlı patates ekimi yapıldı. İki ilçede kurulan demonstrasyon alanlarında yetiştirilen tatlı patatesler bölgeye uyum sağladı ve büyümeye başladı. Bölge için tarımsal bir yenilik olan ve Mersin’de ilk kez yetiştiriciliği yapılan tatlı patateslerin ekim ayı sonunda hasat edilmesi bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tatlı patatesin Mersinli kadın çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olmasını ve üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.