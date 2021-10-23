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MERSİNLİ GAZETECİLER TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 10. Olağan Genel Kurulu Antalya'da gerçekleşti.Mersin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimlerde güçlü şekilde temsil edildi.

GÜNCEL 23.10.2021, 19:56 24.10.2021, 16:10
MERSİNLİ GAZETECİLER TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 10. Olağan Genel Kurulu Antalya'da gerçekleşti.Mersin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimlerde güçlü şekilde temsil edildi.

Antalya'nın Alanya İlçesinde , Divan Başkanlığını Erdoğan Kahya'nın yaptığı , Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın tek listeyle katıldığı ve yeniden Başkanlığa seçildiği 10. Olağan Genel Kurul'da Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe , Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine , Neslihan Yalçın , Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine , Turgay Demirtaş da Yüksek İstişare Kurulu Asil Üyeliğine seçildi.

Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan seçimlerde Yılmaz Karaca yeniden Genel Başkan seçilirken Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Cafer Esendemir(Adana), Bayram Ekici(Nevşehir), Semra Şener( Aydın), Sezai Matur (Sakarya), Cemal İncesoyluer (Tokat), Rüstem Kaya Tepe(Mersin), Derya Akbıyık (Zonguldak), Levent Altun( Kocaeli), İbrahim Akkaya(Antalya), Necmi Işıksal(Tekirdağ), Mehmet Mücahit Ceylan (Diyarbakır), Süleyman Akbulut(Muğla), Rasih Reşat (KKTC) , İlker Ülker (Çanakkale), Mehmet Aydın(Malatya) ve Ercihan Çakmak(Kırıkkale)

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