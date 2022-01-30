'MERSİN'E İZ BIRAKANLAR MÜZESİ'' ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Akdeniz Belediyesi’nin ; Mersin Valiliğinin desteği , Akdeniz Kent Konseyi’nin yapılan ve açılışı gerçekleştirilen '' Mersin'e İz Bırakanlar Müzesi '' 'ne ilk günden tepkiler yükseldi.

''Mersin'e İz Bırakanlar Müzesi '' açılışının üzerinden 1-2 gün geçmeden gerek açılış töreni , gerekse Müzenin muhteviyaı ile ilgili Mersin Kamuoyunun yakından tanıdığı isiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Mersin idman Yurdu'nun efsane isimlerinden olan Eski Milli Futbolcu Tarkan Özyılmaz , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkes kendine yakışanı yaptı diyerek şu düşünceleri paylaştı ;

''Yorumsuz!!!! Adı mersin idmanyurdu müzesi iz bırakanlar emegı gecen herkesden tesekkur ederım lakinnnn