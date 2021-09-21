MERSİN’DE YILIN İLK 8 AYINDA 157 BİN 446 YÜK TAŞIYAN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Mersin’de trafik ekipleri, yılın ilk 8 ayında 157 bin 446 yük taşıyan aracı kontrol ederken, kurallara uymayan 9 bin 503 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca, 859 aracıda gerekli şartları yerine getirene kadar geçici süreliğine trafikten men etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karayolunda yük taşımacılığı yapan araç şoförlerinin, yapmış oldukları çeşitli kural ihlalleriyle trafik güvenliğini olumsuz etkiledikleri, karışmış oldukları kazaların şiddet ve sonuçlarının da ağır olduğu tespit edildi. Bu araçların özellikle son dönemde emniyet şeridi üzerinde bekleme yapan yine aynı cins araçlara çarparak kazaya karıştıkları, bekleme yapan araçların ise gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları, sürücülerinin araçların arızasını gidermek için uğraştıkları esnada yaralandıkları veya hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yılın ilk 8 ayında 158 bin 446 aracı kontrol etti. Ekipler kurallara uymayan 9 bin 503 araç sürücüsüne para cezası uygularken, 859 aracı da gerekli şartları yerine getirene kadar geçici süreliğine trafikten men etti.