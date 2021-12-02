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MERSİN’DE YANGININ YARALARI SARILIYOR
Temmuz ayında Mersin Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında çıkan orman yangın alanlarındaki çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildi.
GÜNCEL 02.12.2021, 14:00
Temmuz ayında Mersin Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında çıkan orman yangın alanlarındaki çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildi.
Yanan alanlarda devam eden çalışmaları değerlendirmek üzere Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleşen Bölge Müdürü Kenan Akduman başkanlığında yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş, ilgili şube müdürleri, orman işletme müdürleri, müdür yardımcısı, şefler ve teknik elemanlar katıldı.
Bölge Müdürü Akduman, 4 aylık süre içinde yapılan işlerin ardından üretim, toprak işleme ve ekim-dikim faaliyetlerinin teknik takvimine uygun olarak bitirilmesi talimatını verdi.
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