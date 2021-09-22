MERSİN’DE YANAN ORMANLIK ALANLAR AĞAÇLANDIRILACAK

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Gülnar orman işletmelerinde yıl içinde çıkan yangınlar sonucu tahrip olan ormanlık alanlarda, üretim ve saha temizliği, yol yapım ve onarımı ile ağaçlandırma yapılacak sahaların tespiti ve projelendirme işlerine aralıksız devam ediliyor.

İncelemelere katılan Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikim etkinliğinin Yeşilovacık’ta yapılmasının planlandığını söyledi. Akduman ayrıca, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık şefliği görev alanındaki yanan sahaların yeniden orman haline getirilmesi çalışmalarında, yerleşim yerleri ile tarım arazilerine bitişik ormanlık alanlarda, yangının hızını yavaşlatmaya ve durdurmaya yönelik olarak servi, keçiboynuzu ve badem gibi ağaç türlerinden bir kuşak oluşturularak sahaların yeniden yeşertileceğini ifade etti.