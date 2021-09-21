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MERSİN’DE ORMAN YANGINLARINDA ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA HİBE DESTEĞİ
Mersin’de 28-29 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara 230 bin lira nakdi destek sağlandığı bildirildi.
GÜNCEL 21.09.2021, 12:17 21.09.2021, 13:02
Mersin’de 28-29 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara 230 bin lira nakdi destek sağlandığı bildirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınında zarar gören vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, orman köylerinde ikamet eden ve hayvanları telef olan 15 kişiye, tamamı hibe olmak üzere 230 bin lira nakdi destek verildi.
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