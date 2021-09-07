MERSİN’DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Alınan bilgiye göre, Kerim Sezer’in kullandığı motosiklet, Silifke-Mut istikametine seyir halinde iken, Kemenli Mahallesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.

Olay yerine gelen 112 ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.