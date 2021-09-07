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MERSİN’DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ
Mersin’in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
GÜNCEL 07.09.2021, 11:40 07.09.2021, 12:01
Alınan bilgiye göre, Kerim Sezer’in kullandığı motosiklet, Silifke-Mut istikametine seyir halinde iken, Kemenli Mahallesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.
Olay yerine gelen 112 ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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