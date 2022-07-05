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MERSİN’DE MEZBAHALAR KURBAN BAYRAMINA HAZIR

Mersin Büyükşehir Belediyesince, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramında da vatandaşlara mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde hizmet verileceği bildirildi.

GÜNCEL 05.07.2022, 11:42 05.07.2022, 14:09
MERSİN’DE MEZBAHALAR KURBAN BAYRAMINA HAZIR

Mersin Büyükşehir Belediyesince, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramında da vatandaşlara mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde hizmet verileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayrama sayılı günler kala mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerindeki hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin hijyenik koşullardaki 22 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahasında ücretsiz olarak kurbanlarının kesimini gerçekleştirebilecek. Kurban kesimleri Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Akdeniz (Yakaköy) ilçelerindeki mezbahalarda Kurban Bayram’nın 1. ve 2. günleri yapılacak.

Mobil kesimhaneler ise Çamlıyayla’da Sebil, Tarsus’ta Gülek, Yenice, Şehit İshak, Bağlar ve 82 Evler, Akdeniz’de 3 Ocak Mahallesi, Mezitli’de Menderes Mahallesi, Yenişehir’de Macit Özcan Spor Kompleksi karşısı, Toroslar’da Korukent, Arslanköy, Gözne ve Ayvagediği, Erdemli’de otopark karşısı, Kargıpınarı, Sarıkaya, Silifke’de Saray Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Mut’ta Sertavul ve Kozlar Mahalleleri, Gülnar’da Akdeniz Mahallesi Tırnak Yolu Sokak, Aydıncık Cumhuriyet Mahallesi ve Bozyazı’da Merkez Mahallesi’nde yer alıyor. Vatandaşlar mobil kesim ünitelerinden bayramın 1. günü yararlanabilecek. Mezbahalar ve mobil kesim üniteleri sabah erken saatlerden akşam 17.00’a kadar açık olacak.

“8 mezbaha, 22 mobil kesim ünitesi ile vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz”

Yakaköy Mezbahası’nda veteriner hekim olarak görev yapan Şaban Kalkan, Kurban Bayramı öncesi mezbahalarda tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “Tüm vatandaşlarımıza 13 ilçede kurmuş olduğumuz 8 mezbaha ve 22 mobil kesim ünitesinde ücretsiz kesim hizmeti vereceğiz. Kontrollü ve sağlıklı bir şekilde, vatandaşlarımızın kurban kesimlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bir taraftan kurban kesim işlemleri yapılırken, diğer taraftan da Çevre Dairesinin tüm temizlik işçileri ve itfaiye gibi birimlerle koordineli çalışacağız. Bayramın birinci ve ikinci günü mezbahalarımız, sabah namazından sonra başlayıp akşam 17.00’a kadar olan süre içerisinde kesimlerini yapacak. Mobil mezbahalarımız da bayramın birinci günü sabah namazından sonra başlayıp akşam 17.00’a kadar faaliyetlerine devam edecekler. Vatandaşlarımızın en ufak bir sıkıntısı olduğu zaman müracaat edecekleri, danışabilecekleri personellerimiz de görev başında olacak” dedi.

Kesimler sistemli bir şekilde olacak

Kalkan, sabah namazından itibaren personelin hazır olacağını belirterek, “Kargaşayı ve karışıklığı önlemek için, kurban edilecek hayvanlar için bir sıra numarası verilecek. O sıra numarasıyla hayvanlarımızın bileğine bileklik takılacak ve giriş kapısında kurbanlık hayvan, görevlilere teslim edilecek. Hayvanlarımız kesildikten sonra 4 parçaya bölünüp, poşetlenip, kontrolleri de yapıldıktan sonra vatandaşımıza çıkış kapısından teslim edilecek. Sistem bu şekilde gerçekleşecek. Modern kesimhanelerimizde yer alan modern sistemlerle, hayvanlara acı çektirmeden ve İslami kuralla uygun bir şekilde kesim yapılıp, parçalanıp, etler vatandaşlarımıza teslim edilecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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