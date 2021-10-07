MERSİN’DE MAHALLE MUTFAKLARINDAN 200 BİN YEMEK AİLELERE ULAŞTI

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2020 yılının Mart ayında hizmete sunulan mahalle mutfaklarının, dezavantajlı mahallelerdeki 24 noktada 3 çeşit yemeği 3 TL’den sunmaya devam ederken, 19 ayda 200 bin yemeğin vatandaşlara ulaştırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin yürüttüğü proje kapsamında, mahalle mutfaklarının yemekleri aşhanede piştikten sonra tek kullanımlık kaplara yerleştiriliyor. 24 noktadaki mahalle mutfaklarından vatandaşlar 3 çeşit yemeği 3 TL’den satın alabiliyor. Mahalle mutfakları, vatandaşların her geçen gün artan mutfak maliyeti nedeniyle yaşadığı sıkıntılara da çare oluyor. Vatandaşlar, içerisinde et de bulunan 3 çeşit yemeğe mahalle mutfakları sayesinde 3 TL’ye ulaşabiliyor. Şu ana kadar 200 bin yemeği vatandaşların sofrasına ulaştıran bu mutfakların adreslerine vatandaşlar ’mersin.bel.tr’ adresinden ulaşabiliyor.

“Temizlik ve hijyen konusunda da üst düzey hassasiyet gösteriyoruz”

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, mahalle mutfaklarının kurulduğu günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Özellikle dezavantajlı bölgelerde kurduğumuz mahalle mutfakları, günden güne sayısını artırarak toplamda 24 noktaya ulaştı. 3 çeşit yemeğin 3 TL’ye verildiği mahalle mutfaklarında sayımız ilk günden bugüne kadar 200 binin üzerine ulaştı. Vatandaşlarımız çok fazla taleple geliyorlar ve biz de bu taleplere en sağlıklı, hijyenik koşullarda karşılık veriyoruz” dedi.

Mahalle mutfaklarının düzenli olarak dezenfekte edildiğine de dikkat çeken Yıldırım, “Mahalle mutfaklarımızın sabit olan noktaları özellikle salgın döneminde dezenfekte ediliyor. Temizlik ve hijyeni konusunda da üst düzey hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.