MERSİN’DE KALDIRIMLAR ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN DÜZENLENİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, cadde ve bulvarlarda yol, asfalt ve kaldırım düzenleme ile yenileme faaliyetlerini sürdürüyor. Birçok noktada sıcak asfalt serimi, yol açma, kaldırım, rampa ile hissedilebilir karo düzenleme çalışmaları yapan ekipler, engelsiz bir kent oluşturmak amacıyla yol ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor.

‘Engelsiz Mersin’ için yola çıkan Büyükşehir, kaldırım düzenleme çalışmalarını kentin birçok noktasında yaygınlaştırarak, özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Eski Mezitli Mahallesi’nde daha önce hiç kaldırım olmayan kısımlarda faaliyetlerini sürdüren ekiplerin çalışmaları sayesinde mahallenin çehresi değişiyor. Vatandaşların cadde ve sokaklardaki güvenliği için başlanan çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi 18. Cadde ve 61527. ile 61530. sokaklarda özel gereksinimli vatandaşların erişilebilirliğine uygun kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemelerini özenle yaparak standartlara uygun kaldırım uygulaması gerçekleştiriyor. Kent genelinde birçok caddenin tamamen yenilenmesi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talepleri de yerine getirmek için çalışmalarına plan ve program çerçevesinde devam ediyor.