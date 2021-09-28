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MERSİN’DE İKİ İŞ YERİNDE YANGIN
Mersin’in Mut ilçesinde, tadilat yapılan bir dinlenme tesisi ile bir kasap dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÜNCEL 28.09.2021, 15:39 28.09.2021, 16:19
İlk yangın, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi’nde tadilatta olan dinlenme tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, tesisin restoran kısmı kullanılamaz hale geldi.
İkinci yangın ise Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kasap dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangınlarla inceleme başlatıldı.
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