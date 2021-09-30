MERSİN’DE 'HAMİLE BAKIM SÜTÜ' PROJESİ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Süt Üreticileri Birliği’nden temin edilen sütlerin kent genelinde dağıtıldığı proje ile yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde ’merhaba’ demesi amaçlanıyor.

Başvurular ’Teksin’ üzerinden devam ediyor

Projeden faydalanmak isteyenler, online uygulama olan ’Teksin’ üzerinden gebeliklerini gösteren bir belge ile başvuru oluşturabiliyor. Değerlendirmeler sonucunda başvurusu uygun görünenlere gebelik boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1’er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediliyor.

Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi iş birliği ile yürütülen kapsamlı çalışmada, süt üreticilerinin de yüzü gülüyor. Hamilelerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacak sütler Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından üreticiden temin edilirken, sütlerin dağıtımını ise Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri gerçekleştiriyor.

“Kısa sürede başvuru sayımız bine yaklaştı ve hızla bu artış devam etmekte”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, proje hakkında bilgi verirken, başvuru sayısının kısa sürede bine yaklaştığını söyledi. ’El Bebek Gül Bebek’, ’Süt Senin Gurur Mersin’in ve ’Hamile Bakım Sütü’ projeleri ile doğum öncesi ve sonrasında ailelerin ve çocukların yanlarında olduklarını söyleyen Yıldırım, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her aşamada düşünmekteyiz. Ailelerimiz bu projelerden çok memnun. Kısa sürede başvuru sayımız bine yaklaştı ve hızla bu artış devam etmekte. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bu projelerimize devam ediyoruz” dedi.