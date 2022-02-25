MERSİN’DE EVLENMELER DE BOŞANMALAR DA ARTTI

Mersin’de geçen yıl evlenmeler de boşanmalar da arttı. TÜİK verilerine göre, Mersin’de geçen yıl 13 bin 418 çift evlenirken, 4 bin 906 çift boşandı. Kentte, ilk evlilik yaşı da erkeklerde 28,3’e, kadınlarda 25,6’ya yükseldi. Mersin’de geçen yıl akraba evliliklerinde de artış olurken, 544 çift akraba evliliği yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2021 sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, Türkiye genelinde 2020 yılında 488 bin 335 çift evlenirken, bu sayının 2021’de 561 bin 710’a yükseldiği bildirildi. Boşanan çiftlerin sayısının ise 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 olduğu belirtildi.

Mersin’de geçen yıl evlenmeler de boşanmalar da arttı

TÜİK verilerine göre, Mersin’de 2021’de evlenen ve boşanan çiftlerin sayısında bir önceki yıla göre artış kaydedildi. 2020’de 12 bin 117 çiftin evlendiği kentte, geçen yıl bu sayı 13 bin 418’e yükseldi. Mersin, bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızında ise binde 7,14 ile 18’inci sırada yer aldı.

Mersin’de 2020’de 4 bin 138 çift boşanırken, 2021’de boşananların sayısı 4 bin 906’yü yükseldi. Kentte kaba boşanma hızı geçen yıl binde 2,61 olarak gerçekleşirken, Mersin bu oranla 7’nci sırada yer aldı.

Evlenme yaşında da akraba evliliğinde artış var

Mersin’de ortalama ilk evlilik yaşı da geçen yıl yükseldi. Verilere göre, kentte ilk evlenme yaşı 2020’de erkeklerde 28,0; kadınlarda 25,4 olurken, geçen yıl erkeklerde 28,3’e; kadınlarda ise 25,6’ya yükseldi.

Mersin’de 2021’de akraba evliliklerinde artış yaşandı. 2020’de gerçekleşen 12 bin 117 evliliğin 489’u akraba evliliği olurken, geçen yıl evlenen 13 bin 418 çiftin 544’ü ise akraba evliliği yaptı. Mersin’de 2021’de akraba evliliği orana yüzde 4,1 oldu.