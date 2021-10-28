Son Dakika

MERSİN’DE CUMHURİYET KUTLAMALARI ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI

Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

GÜNCEL 28.10.2021, 14:28
MERSİN’DE CUMHURİYET KUTLAMALARI ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI
Mersin Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören saat 13.00'te gerçekleştirildi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il protokolü, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından gazilerle sohbet eden Valisi Su ve Tuğamiral Gedik, daha sonra lise öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Cumhuriyetimizi daima daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda da cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gururla kutladıklarını vurguladı. Su, “Tarih boyunca her zaman özgür ve bağımsız yaşamış milletimiz, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşını mutlak bir zaferle neticelendirerek kırmış; bu kutlu zaferini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve ülkemizin yükselişini engellemeye yönelik her türlü saldırıya bugüne kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla karşı koyan aziz milletimiz, bundan sonra da milli ve manevi değerlerini hedef alacak benzeri saldırılara aynı güç ve kararlılıkla geçit vermeyecektir” dedi.

Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Su, “Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olarak nitelediği cumhuriyetimizi daima daha ileriye taşımak, ülkemizi çok daha güçlü kılmak, milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını tereddüt etmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Mersinli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

banner290
Yorumlar (0)
23
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:54
Öğle 12:30
İkindi 15:29
Akşam 17:57
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2
sanalbasin.com üyesidir