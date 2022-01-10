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MERSİN’DE ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

GÜNCEL 10.01.2022, 16:25 10.01.2022, 17:18
MERSİN’DE ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği töreni yağmur nedeniyle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Törene Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MGC Başkanı Kaya Tepe ile gazeteciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Kaya Tepe, her şartta 10 Ocak gününe sahip çıkmak gerektiğini belirterek, "10 Ocak’ın tarih sürecine bakınca gazetecilerin haklarının yasal güvenceye alındığı gün olduğunu görüyoruz. 1961 yılında 9 patron olayı sonucu gazeteciler kazanım sahibi oldu. Bu sebeple bugünü tarihe taşımamız, bizi var eden değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Mesleki anlamda zor günlerden geçiyoruz. Gazetecilerin önündeki engeller kaldırılmalı. Demokrasi adına asli görevimizi yapmalıyız. Gazetecilik aşkla yapılan bir meslek, para pula mukayese edilemez. Vatan millet sevdası içinde doğru, dürüst şekilde görevini yapan gazetecilere buradan selam olsun" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise sektörün çığ gibi büyüyen sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Anadolu’da 5 bin civarı işsiz gazeteci arkadaşımız var. Çalışanların büyük bir kısmı ise asgari ücret dahi alamıyor. Gazeteci arkadaşlarımız kendi günlerinde bile çalışıyorlar ama şartların iyileştirilmesi için federasyon olarak büyük mücadelemiz var. Çalışma bakanıyla görüşüp sorunlarımızın çözülmesi yönünde destek isteyeceğiz” diye konuştu.

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