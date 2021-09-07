MERSİN’DE CADDELER İYİLEŞTİRİLİYOR

Tarsus ilçe merkezindeki en eski yerleşim noktaları arasında yer alan Caminur ile Gözlükule mahallelerinin sınırını oluşturan ve üzerinde oto galericiler sitesinin yanı sıra pek çok esnafın yer aldığı Kazım Karabekir Caddesi’nin uzun yıllardır şikayetlere neden olan bozuk zemini ekipler tarafından freze makinesiyle söküldü. Yağmur suyu tahliyesi için zemin kodunun revize edilmesinin ardından Kazım Karabekir Caddesi ile bulvarın bağlantı yolları olan 0806. Sokak ile 0813. Sokak sıcak asfaltla kaplandı. Söz konusu bölgede 750 metre uzunluğunda sıcak asfalt döküm işlemi uygulandı.

Tarsus ilçesi Gözlükule Mahalle Muhtarı Ahmet Nergiz, yıllardır yaptıramadıkları yolun Başkan Seçer’in öncülüğünde yenilendiğini ifade ederek, “Daha önce defalarca kez söylememize rağmen, yıllardır bu yol bir türlü yapılmadı. Vahap Başkanımıza ricada bulunduk olaya el atılması için. Sağ olsun bizi kırmadı. Burası hem Gözlükule Mahallesi hem de Caminur Mahallesi’ni birbirine bağlayan Kazım Karabekir Caddesi. Burada galericiler sitesi olduğu için bayağı işlek bir cadde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Caminur Mahallesi Muhtarı Ozan Manay ise “Yıllardan beri bize sorun olan Kazım Karabekir Caddesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bugün daha güzel bir yere vardı. Asfaltımız yenilendi. Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Çukurlardan dolayı vatandaşlarımız şikayet ediyorlardı. Biz de bunları Başkanımıza ilettik. Hızlı bir şekilde, hemen hemen 3-4 gün içerisinde mahallemizin her tarafı asfaltlandı” diye konuştu.