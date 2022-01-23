MERSİN YEŞİLAY'DA PEKDURAN DÖNEMİ

Yeşilay Derneği Mersin Şubesi'nin MTSO toplantı salonunda gerçekleşen 3. Olağan İl Kongresinde Halit Pekduran Başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını Yeşilay Derneği Mersin Şubesi önceki dönem Başkanlarından Ahmet Nas'ın yaptığı Genel Kurul Toplantısında , Divan Başkan Yardımcılıklarını Yusuf Ziya Boyraz ve Ülkü Sıdalı , Katip üyelikleri görevini de Serdal Çiftçi ve Nurullah Bingöl yaptı.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşundan sonra başlayan Genel Kurul Toplantısında önceki dönem başkanı Nezir Şendur selamlama konuşmasının ardından faaliyet raporunu okudu.Faaliyet ve Denetim raporlarının okunması ve ibra edilmesinden sonra geçilen seçimlerde tel liste halinde seçime giren Halit Pekduran , Oy birliği le Yeşilay Mersin Şubesinin yeni Başkanı oldu.

Yeşilay Derneği Mersin Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu ;

Halit Pekduran , Hasan Dinçer , Mikail Eren , Ülkü Sıdalı ve M Reşit Uysal