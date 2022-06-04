MERSİN SMMMO'NDAN LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE '' SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA '' ETKİNLİĞİ
Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MSMMMO) , Üyeleri ve üyelerinin 1. derece yakınlarının çocukları için '' Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma '' konulu psikolojik danışmanlık etkinliği düzenledi.
Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MSMMMO) , Üyeleri ve üyelerinin 1. derece yakınlarının çocukları için '' Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma '' konulu psikolojik danışmanlık etkinliği düzenledi.
Pazar günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'na girecek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 1. derece yakınlarının çocuklarına yönelik Mersin SMMMO'nda yapılan etkinlikte Uzm.Psk. Billur Güneş Oksayoğlu Aydın ve Psk.Gökselin Demir sunumları ile öğrencileri LGS'ye motive ettiler.
Mersin SMMMO Başkanı Emin Türkili , etkinlik öncesi yaptığı konuşmada , Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizin geleceklerine yön verecek kritik eşiklerden biri olan LGS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum dedi.
Etkinlik sonunda Sunumu yapan Uzm. Psk. Aydın ve Psk. Demir'e teşekkür ederek çiçek takdim eden Türkili , Oda üyelerine yönelik bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.
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