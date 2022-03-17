MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 3 DALDA ‘BAŞARI ÖDÜLÜ’

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da gerçekleşen 2021 Yılı En’leri, Altın Kozalak Ödül Törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Törende, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları 3 dalda ödül aldı.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Seyfettin Bayır, 2 bin 514 saatle ‘En Fazla Saat Çalışan Greyder Operatörü’, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Yusuf Aydın, 2 bin 427 saatle ‘En Fazla Saat Çalışan Dozer Operatörü’, yine Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Ali Naim Küçükışık da 2 bin 623 saatle ‘En Fazla Saat Çalışan Ekskavatör Operatörü’ dallarında başarı ödüllerini aldılar.