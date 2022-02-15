MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ : '' HUKUK ÖNÜNDE DE MİLLETİMİZ NEZDİNDE DE HESAP VERECEKLER ''

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Mersin Haberci Gazetesi'ne yapılan çirkin saldırıyı kınayarak '' Basına yapılmış her saldırı , demokrasi ve özgürlüğe yapılmış saldırıdır '' dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz , yapılan çirkin saldırı ile ilgili yayımladığı mesajda , '' CHP Gençlik Kolları tarafından Mersin Haberci Gazetesi'ne yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.Basına yapılmış her saldırı , demokrasi ve özgürlüğe yapılmış saldırıdır.Demokrat geçinen 'sözde basın özgürlüğü' savunucuları , hukuk önünde de milletimizin nezdinde de hesap verecektir '' dedi.