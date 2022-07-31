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MERSİN MEM TÜRKİYE'DE ÖRNEK PROJESİ İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Türkiye'de bir ilk olan örnek projesi ile sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor.

GÜNCEL 31.07.2022, 18:45 31.07.2022, 19:07
MERSİN MEM TÜRKİYE'DE ÖRNEK PROJESİ İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Türkiye'de bir ilkolan örnek projesi ile sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol ile daha önce Mersin Üniversitesi'nde Personel ve Öğrencilere sunduğu Yemek hizmeti faaliyetini genişleterek başarılı bir şekilde  sürdürüyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suphi Öner Öğretmenevi tarafından Mersin Üniversitesine sunulan Yemek hizmeti , şimdilerde Mersin Diş Hastanesi , Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi , Tarsus Devlet Hastanesi , Toroslar Devlet Hastanesi'nde Sağlık çalışanları , hastalara ve hasta yakınlarına verilmeye başlandı.

Menüde buluna 5 çeşit yemek fiyatı , lezzeti hijeni ve kalitesi ile sağlık alışanlarının yüzünü güldürüyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca Erdemli , Silifke , Gülnar , Mut , Anamur , Bozyazı İlçelerinde de İlçe Öğretmenevleri vasıtası ile Hastane çalışanları ve hastalara aynı şekilde yemek hizmeti vermeye devam ediyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , proje ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Bu proje ile Bir Kamu Kurumu olan Müdürlüğümüz ile yine diğer bir Kamu Kurumu olan Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir işbirliğine imza attık. Proje Kamu Kurumlarının harcamalarında ciddi bir tasarruf sağladığı gibi , Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Meslek Lisesi öğrencilerimizi de aktif olarak iş gücüne kazandırmış oluyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini uygulamalı olarak öğreniyor  hem de aile bütçesine ciddi katkı sağlıyorlar '' dedi.

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