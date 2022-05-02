MERSİN KENT PROTOKOLÜ BAYRAMLAŞTI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Su’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü eşlik etti. Önce kamu görevlileriyle bayramlaşan Su, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Su, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnancımızda ve kültürümüzde çok özel bir yeri ve önemi olan sevgi ve saygı duygularının en güzel şekilde harmanlandığı, barış ve huzur atmosferinin herkesin gönlünde hakim kılındığı, yüce milletimizin en belirleyici vasıflarından olan yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin doruğa çıktığı bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin gönül zenginliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bayramlarımızı taşıdığı manaya uygun olarak yaşamaya, bu özel günün gelecek nesillerimizin hafızasında hoş bir tat bırakacak şekilde yaşatmaya her bir fert olarak büyük gayret göstermeliyiz" dedi.

Bayram süresince başta anne ve babalar olmak üzere aile büyüklerinin ellerini öpmeye ve hayır duaları almaya özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Su, "Küçüklerimizin mutluluğuna mutluluk katmalı, akraba, dost ve komşularla, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle, yetim ve öksüzlerle bu bayram sevincimizi paylaşmaya gayret etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mersinli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın huzur ve bereketinin hayatımızın her anına yayılmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.