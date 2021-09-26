MERSİN İTFAİYESİNDEN NEFES KESEN YANGIN TATBİKATI

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ana çözüm ortağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli İtfaiye Grup Amirliğinde yangın tatbikatı yaptı. Tatbikatta, İtfaiye Dairesine bağlı itfaiye erleri, senaryo gereği oluşan deprem ve sonrası için müdahalede bulundu. AFAD’dan gönderilen senaryo gereği merkez üssü Tarsus olan 7.0 büyüklüğünde deprem ve sonrasında oluşabilecek ikincil afetlere müdahale konusunun işlendiği tatbikatta, çıkan yangın sonucu binada mahsur kalan ve çatıya çıkan vatandaşın kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Vatandaşın mahsur kaldığı binaya gelen ekipler, itfaiye aracının kovası ile çatıya ulaşarak yaralıyı kurtardı. Ardından orman gibi doğa koşullarında olabilecek kurtarma operasyonunda kullanılan iple kurtarma tekniği katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat kapsamında son olarak yangın söndürme tüpleri ile de yangın söndürme işlemi yapıldı.

Olası afet durumunda meydana gelebilecek yangınlara müdahale ve mahsur kalan canlıların kurtarılmasına yönelik AFAD gözetmenliğinde yapılan tatbikatta, destek çözüm ortağı olan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet, Çevre ve Şehircilik, Orman Bölge ve Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı.

Afet sırası ve sonrasında yapılacak en etkin müdahale yöntemleri anlatıldı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Şube Müdürlüğünde sivil savunma amiri olarak görev yapan Mehmet Elal, TAMP’ta bulunan 26 yerel düzeyde çalışma grubundan biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki Yangın Çalışma Grubunun görevlerini anlattı. Yılda 1 kez yapılması zorunlu olan eğitimin ve senaryo gereği gerçekleştirilen tatbikatın detaylarını da paylaşan Elal, “Deprem sonrasında meydana gelen ikincil afetler dediğimiz afetlerde şehrimizde sanayi bölgesinde ve şehrimizin belirli kesimlerinde yangınlar meydana geldiği, hasar gören bazı binalarda vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisini aldık. Hasarlı binada kalmış olan vatandaşın indirilmesi ve şehrimizde muhtelif bölgelerde çıkmış olan yangınların söndürülmesine müdahale ettik” dedi.

Elal, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında en etkin mücadele ve müdahale şekliyle, oluşabilecek maddi ve manevi kaybın en aza indirmesinin amaçladıklarını söyleyerek, “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir afet esnasında nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl düzenli ve koordineli bir şekilde çalışacağımızı istişare ettik” diye konuştu.