MERSİN'İN EYLÜL AYI ZAM ŞAMPİYONU SERVİS ÜCRETLERİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye genelinde TÜFE’de 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana’nın eylül enflasyonu yüzde 19,08

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi eylül ayı TÜFE değişim oranlarına da yer verildi. Açıklamaya göre; Mersin ve Adana’da TÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,28 oranında arttı.

Zam şampiyonu servis ücreti

Türkiye genelinde TÜFE’de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 33,72 değişim oranı ile kömür ücreti olurken, Mersin ve Adana’da ise eylül ayında fazla fiyat artışı yüzde 34,67 ile servis ücreti oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde TÜFE’de aylık en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 29,60 değişim oranı ile limon olurken, Mersin ve Adana’da ise aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 19,37 ile salatalık oldu.