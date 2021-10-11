Flaş HaberEĞİTİM-İŞ MERSİN'DE YAKUP TEKİN DÖNEMİ
Son Dakika
MERSİN GSK KADIN VOLEYBOL TAKIMI İLK HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’ne hızlı başladı. Kadın Voleybol Ekibi, ligin ilk haftasında oynadığı maçta ilk galibiyetini aldı.
GÜNCEL 11.10.2021, 13:46 11.10.2021, 14:09
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’ne hızlı başladı. Kadın Voleybol Ekibi, ligin ilk haftasında oynadığı maçta ilk galibiyetini aldı.
2021-2022 Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü’nü evinde ağırlayan GSK Kadın Voleybol Takımı, 3-2’lik galibiyetle sahadan mutlu ayrıldı. Ligin ilk haftasında oynadığı karşılaşmada 5 setin sonunda 3-2 galip olan Kadın Voleybol Ekibi, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı.
19°
açık
Namaz Vakti 11 Ekim 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü