MERSİN EĞİTİM BİR-SEN'DE ÇÖKÜŞ SÜRÜYOR

Mersin genelinde 2022 yılı için Kamu Çalışanlarının Sendikalarına göre üye tesbiti yapıldı.Yapılan tesbitler sonucu Eğitim Bir-Sen 2022 yılında da üye kaybı ve yetkili sendika olduğu ilçe sayısı anlamında kayıpları süren sendika oldu.

Önceki dönemde Aydıncık , Bozyazı , Silifke ve Mersin Büyükşehir'de yetkili sendika olma hakkını kaybeden Eğitim Bir -Sen Mersin Şubesi 2022 yılı içerisinde de Tarsus ve Yenişehir İlçelerinde yetkili sendika olma hakkını Türk Eğitim-Sen'e kaptırdı.

Türk Eğitim-Sen Mersin'de üye sayısını sürekli arttıran ve Tarsus , Silfke , Yenişehir , Bozyazı , Aydıncık ve Mersin Büyükşehir'de yetkiyi kazanarak öne çıkan Kamu Çalışanları sendikası oldu.