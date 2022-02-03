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MERSİN'E 118 YENİ LİMON GELİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna kazandıracağı çevre dostu CNG’li 118 otobüs için imzalar atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni otobüslerin eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

GÜNCEL 03.02.2022, 17:22 03.02.2022, 19:11
MERSİN'E 118 YENİ LİMON GELİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna kazandıracağı çevre dostu CNG’li 118 otobüs için imzalar atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni otobüslerin eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin satın alacağı 118 belediye otobüsünün sözleşmesi Başkan Vahap Seçer ve firmanın CEO’su Okan Baş tarafından imzalandı. 118 Adet CNG Yakıtlı Otobüs Alım Sözleşmesi için düzenlenen imza törenine, firma yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde 252 aracın toplu taşımada hizmet verdiğini, bu araçların yaş ortalamasının 12,3 olduğunu söyledi. 2021 yılında filoya katılan yeni otobüslerin detaylarını paylaşan Seçer, “Literatürlerde toplu taşımada kullanılacak araçlar için genelde 10 yaş kabulü vardır ama bu tabi iyi bakımla 1-2 yıl daha geriye kaydırılabiliyor. Geçtiğimiz yıl 87 yeni sarı limonun çoğunluğunu mayıs ayında, geri kalan kısmını da eylül ayında Mersinlerimizin hizmetine sunmuştuk. Göreve geldiğimizde toplu taşımada 252 olan araç sayımız 87 yeni sarı limonun hizmete alınmasıyla 342’ye çıktı. Bazı araçlar sistem dışı kaldığı için 342 araçla şu anda toplu taşımada hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl önemli bir çalışma yaptık yine, kırsal hatlarımız ve özellikle sokakları dar olan bölgelerimiz için; başta Tarsus olmak üzere otobüs filomuza 8,5 metrelik 67 adet dizel atak otobüsleri kazandırdık. Bu araçlarımız da nisan ayından itibaren hizmete alınacak” dedi.

“118 yeni araç 2022 yılında Mersinlilerin hizmetine girecek”

Bu yıl içinde hizmete alınacak 118 otobüsün teknik detaylarını paylaşan Seçer, “Bugün çok önemli, çok değerli bir gün için buradayız. 2022 yılı içerisinde hizmete alacağımız 118 adet yeni otobüs için burada, otobüslerimizin üretimini yapacak olan firmamızla bir sözleşme imzalayacağız. Bu 118 otobüsümüzün 84’ü 12 metrelik solo otobüsler, 34’ü de körüklü otobüsler. Zaten şu anda kullanımda olan limonlarımızın aynısı 118 yeni araç olarak 2022 yılında Mersinlilerin hizmetine girecek. Araçlarımız eylül ayında teslim edilmeye başlanacak. Bu araçlarımızın bize toplam maliyeti 330 milyon 850 bin TL” diye konuştu.

“Mersinlilerin hizmetine sunduğumuz, sunacağımız araçların bugünkü değeri 712 milyon 62 bin TL”

Seçer, yeni alınacak araçlarla ulaşımdaki toplam filo sayısı ve maliyetine ilişkin de bilgi vererek, “2021 yılında hizmete giren araçlarımız toplamda 87. 67, nisan ayında yine hizmete girecek olan; bunun da 28’i kırsalda, 39’u Tarsus’ta hizmete girecek atak otobüslerimiz ve en son olarak da 118 otobüsümüzle beraber 272 aracımız bu yıl sonu itibari ile Mersinlilerin hizmetine girmiş olacak. Toplamda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Mersinlilerin hizmetine sunduğumuz, sunacağımız araçların bugünkü değeri 712 milyon 62 bin TL” ifadelerini kullandı.

2022 yılında filoya yeni katılacak Sarı Limonlarla toplu taşıma araçlarının yaş ortalamasının düşeceğini ifade eden Seçer, “Bütün araçlarımız teslim olduktan sonra ekonomik ömrü dolan araçlarımızı da devre dışı bırakacağız ve toplamda da toplu taşıma hizmeti verecek araç sayımız 422 araç olacak. Filomuzun da genel yaş ortalaması 2.7’ye düşecek. Yani teslim aldığımızda 12.3 olan yaş ortalamamız yeni araçlarımızın hizmete girmesiyle 2.7 olacak ki oldukça genç bir filo. Belki de Türkiye’de emsali olmayan bir yaş ortalamasına sahip filo olacak Mersin’de. Bu da Mersin’de bir ilk” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, metronun temelini 3 Ocak 2022’de Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersinlilerle birlikte attıklarını hatırlatarak, “Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Toplu taşımada önemli bir adım atılmış oldu. Otobüslerimizle beraber metromuzun da 2026 yılından sonra devreye gireceğini düşünürsek, Mersin’de vatandaşlarımız toplu taşıma alanında artık konforlu, ucuz, güvenli, hızlı bir toplu taşıma sistemi içerisinde seyahat etme imkanı bulacaklar” dedi.

“Belediyemize şoför alımlarında kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanacak”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 806 otobüs şoförünün olduğunu ifade eden Seçer, kadın şoför adaylarına da çağrıda bulundu. Seçer, “Otobüs şoförlerimizin 104’ü kadın şoförlerimizden oluşuyor. Biliyorsunuz bu yıl içerisinde 67 atak otobüs, 118 limon otobüslerimiz devreye girecek ve bunlar için bizim şoför ihtiyacımız var. Ben kadınlarımıza buradan bir duyuru yapmak istiyorum; kadınlarımızı önemsediğimi biliyorsunuz. Otobüs kullanmayı öğrenin. Ehliyetinizi alın, gerekli evrakınızı alın belediyemize şoför alımlarında sizlere pozitif ayrımcılık sağlanacak” diye konuştu.

Yeni otobüslerin renginin de yine sarı, konforlu ve son teknoloji olacağını belirten Seçer, yine öğrencilere ücretsiz Wi-Fi imkanı sunacaklarını söyledi. Seçer, Mersin’in bir öğrenci kenti olduğunu, üniversite öğrencileriyle beraber kentte 450 bin öğrenci olduğunu kaydederek, “Daha önce de söz verdiğim gibi sevgili öğrenciler, 2024 yılına kadar yani benim görev sürem dolana kadar sizlere otobüs ücretleri 1 TL olarak Türkiye’de en ucuz toplu taşıma ücreti olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“22 milyon Euro tutarındaki bu finansmanın 7 milyon Euro’luk kısmı hibe”

Mersin’e kazandırdıkları 118 yeni otobüsün finansmanını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağladıklarını dile getiren Seçer, “22 milyon Euro tutarındaki bu finansmanın 7 milyon Euro’luk kısmı hibe şeklinde sağlanacak ve geri ödemesi de 2 yıl ödemesiz toplamda 8 yıl. Yani otobüsleri teslim aldığımız tarihten itibaren 10 yıl içerisinde de krediler geri ödenecek” dedi.

Firma CEO’su Okan Baş da hem filoyu gençleştirmesi hem de en yeni teknolojilere sahip olması dolayısıyla Mersin’e çok iyi ürünler kazandırdıklarını belirterek, “Biz hem gururlanıyoruz hem de bizim için önemli bir sorumluluk bu, çünkü bu kadar büyük bir filo son yıllarda Mersin’den başladı. Önemli bir referans bizim için. Buradaki sizin memnuniyetinizle Türkiye’nin diğer şehirlerine de ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda araçlarımıza çok da iyi bakacağız. Hep beraber Mersinlilere layık olmaya çalışacağız. Mersinlilere hayırlı olsun” dedi.

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