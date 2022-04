MERSİN'DEKİ EN ÖZEL TURNUVADA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Mersin’de düzenlenen "Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği" müsabakaları, sona erdi.

20-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde Down Kadınlar, Down Erkekler, Mental Kadınlar, Mental Erkekler, Otistik Erkekler kategorilerinde yapılan müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vedat Akyar ve TOHM Şube Müdürü Ufuk Akbaş tarafından verildi.

Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ;

Mental Kadınlar Kategorisinde; Mental Küçük Kızlar 1oo Metre-Final Doğa Su Şabahat, Mental Yıldız Kız Okul 1oo Metre-Final Yağmur Akıllı, Mental Yıldız Kızlar Okul Uzun Atlama Yağmur Akıllı, Mental Büyük Kadınlar Uzun Atlama Aslı Demirci, Mental Küçük Kızlar Uzun Atlama Simanur Bahadır, Mental Büyük Kadınlar Gülle Atma Aslı Demirci, Mental Küçük Kızlar Gülle Atma Ecrin Su Narin,

Down Erkekler Kategorisinde; Down Sedromu Büyük Erkekler 100 Metre – Final Cafer Karataş, Down Sedromu Küçük Erkekler 100 Metre – Final Berat Kaan Koşar, Down Sedromu Büyük Erkekler Uzun Atlama Cafer Karataş, Down Sedromu U16 Erkekler Uzun Atlama Abdurrahman Kurtaslan, Down Sedromu Küçük Erkekler Uzun Atlama Berat Kaan Koşar, Down Sedromu U16 Erkekler Gülle Atma Muhammed Taha Akgül, Down Sedromu Küçük Erkekler Gülle Atma Şeyhmus Irmak,

Mental Erkekler Kategorisinde; Mental U16 Erkekler 100 Metre – Final Mehmet Deniz, Mental U16 Erkekler100 Metre – Final Muhammed Bedük, Mental U16 Erkekler100 Metre – Final Enes Karaca, Mental U16 Erkekler100 Metre – Final Baran Delek, Mental Büyük Erkekler Uzun Atlama Mehmet Durmuş, Mental U18 Erkekler Uzun Atlama Enes Karaca, Mental U16 Erkekler Uzun Atlama Kazım Turan, Mental U18 Erkekler 800 Metre Musa Kolaç, Mental Büyük Erkekler 800 Metre Cemal Çoban, Mental U18 Erkek 400 Metre Musa Kolaç, Mental Küçük Erkek 400 Metre Sami Yusuf Sezgek, Mental Büyük Erkek 400 Metre Cema Çoban, Mental Büyük Erkekler Gülle Atma Muhammet Atıcı, Mental U16 Erkekler 200 Metre Final Abdullah Karaca, Mental Büyük Erkekler 200 Metre Final Mehmet Deniz, Mental Erkekler Disk Atma Muhammet Atıcı, Mental U16 Erkekler Üçadım Atlama Abdullah Karaca, Mental Büyük Erkekler Cirit Atma Hüseyin Odun,



Down Kadınlar Kategorisinde; Down Sendromu Büyük Kadınlar 100 Metre – Final Damla Nur Erbaş, Down Sedromu U18 Kadınlar 100 Metre – Final Habibe Tanış, Down Sendrom U16 Kadınlar 100 Metre – Final Aytap Mina Gücer, Down Sedromu Büyük Kadınlar Uzun Atlama Damla Nur Erbaş, Down Sedromu U18 Kadınlar Uzun Atlama Habibe Tanış, Down Sedromu Büyük Kadınlar Gülle Atma Gülçin Yüceşan,

Otizm Erkekler Kategorisinde; Otizm U20 Erkekler 100 Metre – Final Mehmet Can Sezgek, Otizm U18 Erkekler 100 Metre – Final Emrehan Yılmaz, Otizm Küçük Erkekler 100 Metre Final Güneş Athı Vuka, Otizm Küçük Erkekler 400 Metre Eymen Erdal Kaya, Otizm U18 Erkekler 400 Metre Mehmet Can Sezgek, Otizm U16 Erkekler 400 Metre Eymen Osman Kamalak, Otizm Küçük Erkeler Gülle Atma Tunahan Obaoğlu, Otizm Küçük Erkeler Gülle Atma Emre Solak, Otizm Büyük Erkekler 800 Metre Alper Şahin, Otizm U20 Erkekler 200 Metre Final Utku Ege Aktop, Otizim Küçük Erkekler 200 Metre Final Emre Solak, Otizim U16 Erkekler 200 Metre Final Yavuz Selim Aydın, Otizm Küçük Erkekler Uzun Atlama Seyyid Bünyamin Erkek, Otizm U20 Erkekler Uzun Atlama Erdem Boymul, Otizm Büyük Erkekler 3000 Metre Alper Şahin, Mental Genç Erkek Okul 1500 Metre Ali Eren Durğut, Otizm U18 Erkekler Cirit Atma Samet Çiçekel birinci olma başarısı göstermiştir.