MERSİN'DE ÜRETİCİ KADINLAR BULUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Mersin’in dört bir yanından gelen üretici kadınlarla buluştu.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen buluşmaya, Başkan Seçer’in yanı sıra eşi Meral Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’in eşi Oya Gedik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in eşi Yeşim Antmen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar ile 13 ilçeden kadın üreticiler katıldı. Etkinlik öncesinde İstanbul Vakfı tarafından kız çocuklarına eğitim desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Büyüt Hayalleri Projesi” kapsamında Mersin’de bulunan Dilek İmamoğlu, Nuray Karalar ve Meral Seçer’le birlikte Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti.

“Gerçek bir Türk kadınısınız bana göre”

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, salonda bulunan üretici kadınların birçoğu ile üretici pazarında, bir gönüllülük çalışmasında veya kırsal buluşma gününde karşılaştığını belirterek, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kendisinin de ziraat mühendisi olduğunu, sektörü üretici kadınlarla bir araya gelerek daha yakından tanıdığını vurgulayan Seçer, “Mersin’deki kadınlarımız çok çalışkan, çok üretken. Gerçekten çok muhteşemsiniz, üreticisiniz, gerçek bir Türk kadınısınız bana göre” dedi.

Birkaç yıl önce Anneler Günü için televizyonda izlediği ve oldukça etkilendiği bir videoyu da paylaşan Seçer, "Çocuk şunu diyordu, ‘Benim annem öğretmen, doktor, bulaşıkçı, temizlikçi, boyacı’ gibi tanımlamalar yapmıştı. Ben bu kırsal buluşmalarda sizinle olan toplantılarımızda bir de buna, ‘benim annem çiftçi’ kelimesinin de eklenmesinin çok güzel olacağını gördüm. Çünkü kırsalda kadınlarımız hem ev işlerini yapıyorlar hem tarımsal ve hayvansal üretim yapıyorlar” diye konuştu.

“Kadının güçlenmesi için kooperatifleşme en güzel yollardan biri”

Kadınların birçok alanda çok yoğun çalıştığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen Seçer, “Kadınların karar mekanizmasında, sözünün geçmesi konusunda çalıştıkları kadar bir etkilerinin olmadığını gördüm. İşte kadının karar mekanizmasında olması, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden güçlenmesi için kooperatifleşme en güzel yollardan biri” şeklinde konuştu.

Başkan Vahap Seçer ise salonun enerjisinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Çünkü burada üreten insanlar var. Aslında kadın dediğiniz zaman boğazım düğümleniyor. Çok seviyorum kadınlarımızı. Ben ayrımcıyım. Ben kadınların tarafındayım, ben çocukların tarafındayım, birinin koluna girip kendisine destek olmasına ihtiyacı olanın yanındayım. Zaten güçlü ayakta duruyor, güçlünün bizlere ihtiyacı yok ama sizlerin var. Kadın çok anlam ifade ediyor. Kadın işçidir, kadın çiftçidir, kadın girişimcidir, kadın hayatın her alanında var. İşçidir, en ağır ev kadını, ev işçisi. Daha ağır iş var mı? Tarlada işçi, atölyede işçi, fabrikada işçi, bahçede, serada, ahırda, ağılda hem çiftçi hem işçi. Birkaç mesleği birden yapıyor ve girişimci” ifadelerini kullandı.

“Ben çalışandan, üretenden tarafım”

Kadınların üretime katılmasının öneminden söz eden Seçer, "Üretim olmazsa, kırsal olmazsa, çiftçilik olmazsa biz tencereyi nasıl kaynatacağız? İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, büyük metropollerde, burada yetişen ürünlerimiz, güzel Anamur’un muzu olmazsa, Silifke’nin çileği olmazsa, Tarsus’un üzümü olmazsa, domatesi, salatalığı, biberi, ıspanağı, pırasası olmazsa nasıl yemek yapacak bu kadınlarımız? İşte bunları da kadınlarımız üretiyor. Burası tarım bölgesi. Hangi köşeye bakarsınız bakın üretim görüyorsunuz, bereket görüyorsunuz. O üretimi sağlayan da bereketi sağlayan da zaten siz kadınlarımızsınız. Ben çalışandan, üretenden tarafım. Bizim üretmemiz lazım” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde büro personelinden otobüs şoförüne, şube müdüründen daire başkanına kadar her alanda kadın çalışanlara öncelik verdiklerine vurgu yapan Seçer, "Nüfusun yüzde 50’si kadın değil mi? E neden çalışma hayatında kadınlarımız daha fazla olmasın? Elbette ki olsun, öyle arzu ediyoruz. Tarım ülke ve insanlar açısından olmazsa olmaz bir çalışma alanıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, diğer bütün büyükşehir belediyelerimiz gibi tarıma çok önemli bir sayfa açtık” diye konuştu.

Mersin genelinde toplam 22 kadın muhtarın hizmet verdiğini ve bu sayının 805 muhtar sayısı olan bir kent için az olduğunu ifade eden Seçer, “Bir dahaki seçimde artacak. Eminim artacak. Kat be kat artacak. Çünkü Mersin’de her alanda değişim var bunda da olacak bak göreceksiniz. Bakın Başkanımız söyledi deyin” diye konuştu.

Kooperatifçiliğin önemine değinen Başkan Seçer, “Kooperatif kurmak en kolayı. Önemli olan kooperatifi güçlendirip, sürdürülebilir olması. Tabela kooperatifi olmaz. İçini dolduracağız” dedi. Seçer, verdikleri desteklerin takipçisi olduklarını vurgulayarak, “Ben aile işletmeciliğinin, küçük üreticilerin kalkınmasına dönük projeler yaparım. Benim için esas olan, değerli olan o. Onun için de harcadığımız her kuruş, hangi proje olursa olsun, sonuna kadar takip edeceğiz, hepimiz kazanacağız. Ne diyoruz? Kadını doğduğu yerde doyuracağız. Başka çaremiz yok. Kadınlarımız dimdik ayakta olacak” dedi.

“Bu kazlar bana psikolojik bir destek gibi geldi”

Kazanç Projesi’nden faydalanan kadın üreticilerden Fatma Güngör, pandemiden dolayı lokantasının kapandığını, o dönemde büyükşehrin projesiyle tanıştığını söyledi. Güngör, “Bu kazlar bana psikolojik bir destek gibi geldi. Kucağımda uyuyorlar desem inanmazsınız. Şimdi kesime nasıl vereceğim onu düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Seçer’e, "Benden 1 tane isteyen olunca vermiyorum. Siz 100 taneyi nasıl verdiniz?" diye soran Güngör, “Gerçekten çok zor. İsterseniz oluyor. Çiftlikteki ev 25 yıldır boştu. Elektriği, suyu yoktu. O şartlar altında baktım, büyüttüm ve gelin edeceğim derler ya artık kesime vereceğiz. Artırmayı düşünüyorum. Dişileri ayıracağım, fazla erkekleri vereceğiz. Hedefim 200-300 tane yapmak” ifadelerini kullandı.

Aynur Ünal da, Büyükşehir Belediyesinin Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi’nden faydalandı. Üretmenin çok kutsal olduğunu söyleyen Ünal, “Avokado annemin hayaliydi. Özellikle annemin teşekkürünü belirtmek isterim size. Köyümüze sahip çıkalım, köyümüzün topraklarını taşlaştırmayalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri, üretici kadınlara çiçek verdi.