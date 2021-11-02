MERSİN'DE RÜZGAR NEDENİYLE 2 ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Yenişehir ilçesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildi.

Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, sağanak yağış kent genelinde etkili oluyor. Rüzgar ve yağış nedeniyle Yenişehir ilçesinde devrilen ağaç park halinde bulunan iki aracın üzerine düştü. Ağaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kesilerek araçların üzerinden kaldırıldı.

Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yol güzergahlarında yer yer su birikintileri oluştu. Sağanak esnasında Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde araç trafiği de yavaşladı. Bazı sokaklarda akarsular oluştu.