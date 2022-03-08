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MERSİN'DE KADIN POLİSLER UNUTULMADI
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polislere karanfil ve teşekkür belgesi verdi.
GÜNCEL 08.03.2022, 13:51
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdür Mehmet Aslan, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelle buluştu. Müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerinin de bulunduğu etkinlikte kadın personelle buluşan Aslan, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil ve teşekkür belgesi verdi. Bu özel günde bir gün değil her gün kadınların yanlarında olduklarını belirten Aslan, "Üstlendikleri tüm sorumlulukları layığıyla yerine getiren, her alanda varlıklarını hissettiğimiz, polis olarak da kutsal bir meslek mensubu olmanın gururunu, onurunu yaşayan, yükü ağır ama sevgi ve şefkati sonsuz değerli kadın meslektaşlarımın ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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