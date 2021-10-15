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MERSİN'DE ERASMUS GÜNLERİ ETKİNLİĞİ ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ
Mersin Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erasmus Günleri" etkinliği Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımıyla Mersin Yenişehir Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.
GÜNCEL 15.10.2021, 12:28 15.10.2021, 12:40
Mersin Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erasmus Günleri" etkinliği Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımıyla Mersin Yenişehir Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.
Çeşitli gösterilerin yapıldığı, oyunların oynandığı Mersin Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erasmus Günleri" etkinliğinde keyifli anlar yaşandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, alandaki standları gezerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
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