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MERSİN'DE EMEKLİ ÖĞRETMENLER BULUŞTU
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımlarıyla emekli öğretmenlerle buluşma gerçekleştirildi.
GÜNCEL 25.11.2021, 09:32 25.11.2021, 09:35
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımlarıyla emekli öğretmenlerle buluşma gerçekleştirildi.
Mersin Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu'nda emekli öğretmenlerle gerçekleştirilen buluşmaya Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katıldı.
Öğretmenlere şükranlarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca," 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında yemekte emekli öğretmenlerimiz ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi.
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