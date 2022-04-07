MERSİN'DE ÇÖLYAK HASTALARINA GLÜTENSİZ GIDA DESTEĞİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Her zamanki gibi şefkatli, Ramazan gibi bereketli’ sloganıyla, içerisinde makarnadan mercimeğe, gofretten çikolataya, bisküviden cipse, yağdan patlamış mısıra kadar birçok glütensiz ürünün yer aldığı koliler, çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Glütensiz ürünlere ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşayan ve ürünlerin pahalılığından şikayet eden çölyak hastaları ve aileleri, Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği gıda kolisi desteğiyle rahat bir nefes aldı. Çölyak hastaları ayrıca Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek büfelerinden glütensiz ekmek ve unlarını da ücretsiz almaya devam ediyor.



“Gıda kolileri çölyak hastalarına özel hazırlandı”

Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli sosyolog Nurten Kılıç, çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların verilerinin sistemlerinde kayıtlı olduğunu belirterek, “Onların ücretsiz ekmek ve un alımları zaten ekmek büfelerimizden devam ediyordu. Bunların yanında çölyak hastalarını Ramazan ayında da unutmadık. Onlara özel, içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri hazırlandı. Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın genellikle çocukları çölyak rahatsızlığına sahipler. Onları da unutmadık ve koli içerisine gofret, kek, bisküvi, çikolata gibi çocuklara yönelik ürünleri de koyduk” dedi.



“Çocuk olduğum için beni zorluyor”

2,5 yıldır çölyak hastası olan Elif Öner ise nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgi verirken, “Her şeyin üstünü okumam gerekiyor. Çocuk olduğum için beni tabi zorluyor biraz. Maddi açıdan yüksek oldukları için bazen zorluk çekebiliyoruz. Koli geleceğini duyduğumda çok sevindim. Yani sonuçta gidip hemen alabileceğim şeyler değil. Hemen elimin altında da olmuyor bunlar. Çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum gerçekten” diye konuştu.