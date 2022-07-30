MERSİN'DE CHP % 31.8 OY ORANI İLE 1. PARTİ

MERSINTIME olarak 2 Temmuz 2022 tarihinde başlattığımız ' Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ? '' anketimizde , CHP % 31.8 oy oranı ile Temmuz ayında 1. parti çıktı.

Ak Parti % 19.9 ile 2. Parti , İYİ Parti % 19.2 ile 3. parti , MHP % 7.9 oy ile 4. parti çıktı.

Anketimiz devam etmekte olup periyodik olarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Anketimize https://www.mersintime.com/bu-pazar-secim-olsa-hangi-partiye-oy-verirsiniz-anket,19.html linkinden katılabilirsiniz.