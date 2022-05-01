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MERSİN'DE 1 MAYIS İLKAY AKKAYA KONSERİ İLE KUTLANDI

Mersin’de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

GÜNCEL 01.05.2022, 14:59 01.05.2022, 17:22
MERSİN'DE 1 MAYIS İLKAY AKKAYA KONSERİ İLE KUTLANDI

Mersin’de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Mersin’de saat 10.30’dan itibaren eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, buradan İnönü Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Bir saatten fazla süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla yol boyunca slogan atan emekçiler, Cumhuriyet Meydanına tek tek aranarak alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün çok sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüş ve mitingde, meydanın etrafı da tamamen polis bariyerleri ile kapatıldı.

Yürüyüşe CHP, HDP, EMEP, TKP’nin yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ile Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katılarak alandakileri selamladı. Mitinge çok sayıda emekçi çocukları ve bebek arabalarında bebekleriyle gelirken, Cumhuriyet Meydanını tamamen dolduran binlerce emekçi, davul zurna eşliğinde bol bol halay çekti. Dev bir Atatürk posterinin de açıldığı ve Türk bayraklarının dalgalandırıldığı miting, bugüne kadar yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşuyla başladı. Ardından emekçiler hep bir ağızdan 1 Mayıs marşını söyledi. Mitingde özellikle simit satan çocuklar, dikkat çekti.

Mitingde, emekçi grupları adına konuşma yapan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tüm katılımcıların birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutladı.

Mersin’deki 1 Mayıs Mitingi, sanatçı İlkay Akkaya’nın verdiği konserle olaysız sona erdi.

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