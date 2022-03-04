MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE PART-TİME İŞ İMKANI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezinin “Kariyer Mersin Projesi” kapsamında öğrencilere iş imkanı sağladı. Başvurularını yapıp mülakatlardan başarıyla geçen 15 öğrenci, Denizkızı A.Ş.’ye başlı işletmelerde işe alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezinin başlattığı proje kapsamında öğrenciler üniversitelerinin kariyer merkezleri ile kariyermerkezi@mersin.bel.tr’ye özgeçmişlerini göndererek başvuru yaptı. 29 Aralık 2021’de ilk mülakatlar Kariyer Merkezinde gerçekleşti. 55 öğrenciden 15’i mülakatlardan başarıyla geçerek Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki Çankaya Kafe, Tarsusi Kafe, Bizden Kafe, Yöreden Kafe, Kır Kahvesi, Survivor Kafe, Limon Kafe, Nikah Salonu ve iki bakkalda işbaşı yaptı.

“55 öğrencimizle bugüne kadar mülakat deneyimi gerçekleştirdik”

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019 yılında kurulan Kariyer Merkezinin iş arayanlara, öğrencilere ve iş verenlere yönelik profesyonel hizmet sunduğunu söyledi. Bu yıl başlattıkları Kariyer Mersin Projesi kapsamında da kentteki 4 üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği yaptıklarını belirten Özada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal anlamda öğrencilerimize birçok destek sunuyoruz. Bunun yanında Kariyer Merkezimiz aracılığıyla da öğrencilerimize kariyer yolculuklarında destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan Denizkızı A.Ş.’de yer alan işletme ve kafelerde part-time öğrenci çalıştırma konusunda proje ortaya koyduk” dedi.

15 öğrencinin part-time iş imkanından yararlandığını vurgulayan Özada, “55 öğrencimizle mülakat deneyimi gerçekleştirdik. Bunu öğrencilerin iş başvurularında mülakat deneyimi kazanmaları açısından çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bunun yanında part-time imkan sağladığımız 15 öğrenci arkadaşımızı da iş disiplini, işlerin tanımı, mesai, zaman kavramı gibi iş hayatının temel kavramları konusunda desteklediğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz hem maddi gelir sağlamış hem de bir iş tecrübesi edinmiş oluyor”

Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız ise Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi yönden öğrencilerin sürekli yanında olduğunu dile getirerek, “Artan geçim sıkıntıları malum, bundan da en çok öğrencilerimiz etkilendi. Denizkızı A.Ş. olarak biz de öğrencilerimize nasıl daha fazla destek olabileceğimizi düşündük ve Kariyer Merkezimizle ortak bir proje geliştirdik. Kariyer Merkezimize yapılan başvurular neticesinde, üniversite öğrencileriyle mülakat yaptık. Öğrencileri part-time çalışma koşullarında kafelerimizde istihdam etmeye başladık” şeklinde konuştu.

İşletme sayısının ilerleyen günlerde artacağına da dikkat çeken Yıldız, “Bu proje sayesinde öğrencilerimiz hem maddi gelir sağlamış hem de iş tecrübesi edinmiş oluyorlar. Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde öğrenci dostu bir belediye ve şehir olmayı sürdüreceğiz. Şirketimiz bünyesinde 10 işletmemizde 15 arkadaşımız part-time çalışıyor. Yeni açılacak 2 işletmemizde arkadaşlarımızla yine part-time çalışmak istiyoruz. Başvuruları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhtiyacım vardı, uzun zamandır zaten iş arıyordum”

Denizkızı A.Ş.’ye bağlı işletmelerde işbaşı yapan öğrenciler de önemli bir deneyim kazandıklarını vurguladı. Yöreden Kafede çalışan Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Evrim Mutlu, “İhtiyacım vardı, uzun zamandır zaten iş arıyordum. Başvurdum, bir hafta içerisinde mülakata çağırıldım. Mülakattan 2 gün sonra da işe alındım. Sonra ders ve sınav programıma göre işe başladım. Şu an kasiyerim. Böyle bir istihdam sağlandığı için çok mutluyum. Öğrenciler adına çok güzel bir şey” dedi.

“Tesadüfen iş ilanını gördüm”

Mersin Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Ayşenur Telli, ikinci öğretim olarak öğrenim sürecine devam ettiğini belirterek, “İş arayışındaydım. Tesadüfen Mersin Büyükşehir Belediyemizin yayınladığı iş ilanında Denizkızı A.Ş.’nin kafelerinde üniversite öğrencileri için part-time iş ilanını gördüm. Oraya direkt başvuru mailini gönderdim. Onlar da bana dönüş yaptılar, mülakata katıldık. Daha önce mülakat deneyimi yaşamıştım ama Büyükşehir Belediyesinin mülakatı olduğu için benim için daha iyi bir deneyim oldu. Profesyonel bir mülakat” diye konuştu.

Yeni işinde oldukça mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Telli, “Tarsusi Kafe’de başladım. Self-servis zaten. Hem siparişlerimizi alıyoruz hem müşterilerimizle ilgileniyoruz. Onlar da çok memnun, biz de memnunuz. Çok mutluyum ve ‘iyi ki olmuş’ diyorum. Burada çalışmak benim için büyük bir gurur” dedi.