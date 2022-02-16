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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LİMON DAĞITTI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Erdemli’deki limon üreticisine destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton limonun 4 kente yapılan 90 tonluk sevkiyatları tamamlandı.

GÜNCEL 16.02.2022, 11:03
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LİMON DAĞITTI

10 ton limon ise Mersin’de limon üretiminin olmadığı 3 ilçede dar gelirli vatandaşlara dağıtıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürünü dalda kalan limon üreticisine destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton limonun 90 tonunu İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Eskişehir’e gönderdi. 10 ton limonun ise Mersin’de dağıtımı yapıldı. Limonlar, narenciye üretiminin kısıtlı olduğu Mut, Çamlıyayla ve Gülnar’daki dar gelirli vatandaşlara 2,5 kiloluk paketler halinde ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiden 100 ton limon satın aldı
Limonun başkenti Mersin’in Erdemli ilçesindeki üreticinin ürünleri bu sene dalda kaldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli’ye yaptığı ziyarette üreticinin sorunlarını dinledi. Üretim maliyetlerinin arttığını ve limon fiyatlarının maliyetin altında kaldığını belirten üreticilerden 100 ton limon satın alacaklarını duyuran Başkan Seçer, belediye başkanlarına da dayanışma çağrısında bulundu. Seçer’in dayanışma çağrısına İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlarından yanıt geldi.

Limonların 90 tonu 4 büyükşehire gönderildi
Üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından alımı yapılan limonları toplayıp paketledi. Limonların 25’er tonu İstanbul ve Ankara’ya, 20 tonu ise Tekirdağ’a gönderildi. 20 tonluk son sevkiyat ise Eskişehir’e yapıldı. Dayanışma içerisindeki büyükşehir belediyeleri, kentlerine ulaşan limonları vatandaşlara dağıttı. 10 tonluk limonun ise Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesinin iş birliğiyle Mersin’de dağıtımı yapıldı. Limon üretiminin yapılmadığı Mut, Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde yapılan dağıtımlarda 2,5 kiloluk paketler halindeki limonlar dar gelirli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelere ulaştırıldı.
Dağıtımların yapıldığı bir nokta da Mersin’in merkezine yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta ve bin 300 rakımda bulunan Gülnar’ın Köseçobanlı Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Gülnar Şube Müdürü Birol Kandemir, Gülnar’da yürütülen çalışmayla ilgili bilgi vererek, “Gülnar, Mersin’in en kırsal ilçelerinden bir tanesidir. Bu mahallemiz de yaklaşık bin metrenin üzerinde, dar gelirli vatandaşların çok olduğu bir mahalle olduğu için bu bölge proje açısından en uygun yerlerden bir tanesidir. Limonlar, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından şube müdürlüğümüzün imkanlarıyla mahallelerde tespit ettiğimiz dar gelirli vatandaşlarımıza personelimiz tarafından tek tek dağıtılmaktadır” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı İbrahim Halil Polat da Gülnar’daki dağıtımlarda yer aldı. Limonların sosyoekonomik gelir düzeyine göre dağıtıldığını söyleyen Polat, “Ailelerin ekonomik gelir düzeyleri belirlendi. Ardından hanelere tek tek dağıtımını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Burada limon ağacı yok ki biz üretelim”
Köseçobanlı Mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Solak ise üreticiye yapılan desteği takip ettiğini belirterek, “Bizim Mersin’deki limoncu kardeşlerimizin limonu ağacın başında kalmış. Başkanımız sağ olsun satın almış. Kırsal mahallelerde, yaylalarda bizlere hediye etti. Sağ olsun, var olsun. Bizim burada limon bitmiyor. Elma ve badem bitiyor burada” dedi.
Limon dağıtılan vatandaşlardan Veli Gökçül, “Bulunmaz burada limon. 5-6 liradan ancak buluruz. Şifa kaynağı, çorbaya katacağız, içeceğiz” derken, Ayşe Gereleğiz ise “Burada limon ağacı yok ki biz üretelim. Onlar üretiyor, biz de satın alıyoruz” diye konuştu.
Yüksek rakımı nedeniyle narenciye üretiminin sınırlı yapıldığı ilçelerden birisi olan Çamlıyayla’nın 14 mahallesinde de limon dağıtımları yapıldı.

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