Son Dakika

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ HAYVANSEVERLERLE ELE ELE

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’nin Kızkalesi Mahallesi’ndeki besleme odağında 80 sahipsiz kedi ve köpeğe bakan 65 yaşındaki gönüllü hayvansever Hayriye Özyurt’a düzenli olarak mama ulaştırıyor.

GÜNCEL 16.02.2022, 11:01
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ HAYVANSEVERLERLE ELE ELE

Kızkalesi Mahallesi’nin yüksek kesimlerinden Gömeç mevkiindeki besleme odağında sahipsiz 53 köpek ve 27 kediye özenle bakıp besleyen 65 yaşındaki Özyurt, memur emeklisi olduğunu söyledi. Seneler önce sahiplendiği bir kedi ve bir köpeği “Benim dünyamı değiştirdiler” sözleriyle anlatan Özyurt, “Bir tane ‘ayıcığımız’ var. Dev gibi boyu var ama pamuk gibi kalbi var. Onu kimseye sahiplendirip bırakamadım. Bırakamayınca da onlarla birlikte buradaki yaşamıma başladım. Burada yaşıyoruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde sokak hayvanlarını beslediğini dile getiren Özyurt, “Büyükşehrin mama desteği olmasa burada bakamam. Çünkü benim günde 1,5 torba mamam gidiyor. Onun yarıdan fazlası Büyükşehirden geliyor. Geri kalanını kendim temin ediyorum. Erdemli’den Limon Çiçeği’nden de küçük bir bölüm geliyor” diye konuştu.
Mamalar bittiğinde ve her ‘imdat’ çağrısında Büyükşehrin yardımına yetiştiğinin altını çizen Özyurt, “Hep birlikte çok güzel koordineli gidiyoruz. Çok güzel bir özveriyle çalışıyoruz. Onlar benim yanımda, ben onların yanındayım. Paylaşmamız gereken her şeyi paylaşabiliyoruz. Ekip olarak da paylaşıyoruz. Birim olarak da paylaşıyoruz. Burası kocaman bir besleme noktası. Büyükşehir’in desteği olmadan yapmam mümkün değil. İlacıma yetişiyorlar, mamama yetişiyorlar, yine bir branda-palet desteği gerektiğinde, malzeme konusunda desteğe yetişiyorlar ya da hastam olduğunda yetişiyorlar” ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Geçici Hayvan Bakımevi’nde görevli personel Hasan Tok ise sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü duruma hızla yetiştiklerini belirterek, “Biz Mut, Gülnar ve Silifke’deyiz ama ağırlıklı olarak Silifke’de çalışıyoruz. Bu taraflara da en fazla Hayriye Abla’ya geliyoruz. Hayriye Abla hayvanlar için kendini adamış hayvansever bir ablamız. Şu an yine ona mama getirdik. Bir isteği olduğu zaman bizi arıyor zaten. Biz de onun yardımına koşuyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17
açık
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
İmsak 06:02
Güneş 07:22
Öğle 13:01
İkindi 16:01
Akşam 18:29
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Keçiörengücü 24 31
10. Tuzlaspor 22 30
11. Gençlerbirliği 24 30
12. Manisa Futbol Kulübü 23 29
13. Boluspor 21 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11
sanalbasin.com üyesidir