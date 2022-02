MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ HAYVANSEVERLERLE ELE ELE

Kızkalesi Mahallesi’nin yüksek kesimlerinden Gömeç mevkiindeki besleme odağında sahipsiz 53 köpek ve 27 kediye özenle bakıp besleyen 65 yaşındaki Özyurt, memur emeklisi olduğunu söyledi. Seneler önce sahiplendiği bir kedi ve bir köpeği “Benim dünyamı değiştirdiler” sözleriyle anlatan Özyurt, “Bir tane ‘ayıcığımız’ var. Dev gibi boyu var ama pamuk gibi kalbi var. Onu kimseye sahiplendirip bırakamadım. Bırakamayınca da onlarla birlikte buradaki yaşamıma başladım. Burada yaşıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde sokak hayvanlarını beslediğini dile getiren Özyurt, “Büyükşehrin mama desteği olmasa burada bakamam. Çünkü benim günde 1,5 torba mamam gidiyor. Onun yarıdan fazlası Büyükşehirden geliyor. Geri kalanını kendim temin ediyorum. Erdemli’den Limon Çiçeği’nden de küçük bir bölüm geliyor” diye konuştu.

Mamalar bittiğinde ve her ‘imdat’ çağrısında Büyükşehrin yardımına yetiştiğinin altını çizen Özyurt, “Hep birlikte çok güzel koordineli gidiyoruz. Çok güzel bir özveriyle çalışıyoruz. Onlar benim yanımda, ben onların yanındayım. Paylaşmamız gereken her şeyi paylaşabiliyoruz. Ekip olarak da paylaşıyoruz. Birim olarak da paylaşıyoruz. Burası kocaman bir besleme noktası. Büyükşehir’in desteği olmadan yapmam mümkün değil. İlacıma yetişiyorlar, mamama yetişiyorlar, yine bir branda-palet desteği gerektiğinde, malzeme konusunda desteğe yetişiyorlar ya da hastam olduğunda yetişiyorlar” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Geçici Hayvan Bakımevi’nde görevli personel Hasan Tok ise sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü duruma hızla yetiştiklerini belirterek, “Biz Mut, Gülnar ve Silifke’deyiz ama ağırlıklı olarak Silifke’de çalışıyoruz. Bu taraflara da en fazla Hayriye Abla’ya geliyoruz. Hayriye Abla hayvanlar için kendini adamış hayvansever bir ablamız. Şu an yine ona mama getirdik. Bir isteği olduğu zaman bizi arıyor zaten. Biz de onun yardımına koşuyoruz” şeklinde konuştu.