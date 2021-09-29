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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇER’İN ACI GÜNÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in halası Sebahat Payzin hayatını kaybetti.

GÜNCEL 29.09.2021, 16:04 29.09.2021, 16:23
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇER’İN ACI GÜNÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in halası Sebahat Payzin hayatını kaybetti.

Payzin, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tarsus’ta toprağa verildi. Sebahat Payzin, Tarsus Güney Kabristanı’nda toprağa verildikten sonra Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan Seçer, ardından taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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