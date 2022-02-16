Son Dakika

MERSİN BASINI SALDIRIYA KARŞI BİRLİK OLDU

Mersin’de yerel Haberci Gazetesine dün yapılan saldırının ardından bugün Mersin basını MGC öncülüğünde bir araya gelerek, saldırıyı kınadı.

GÜNCEL 16.02.2022, 12:32
MERSİN BASINI SALDIRIYA KARŞI BİRLİK OLDU

Mersin’de yerel Haberci Gazetesine dün CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırının ardından Mersin basını bir araya gelerek birlik mesajı verdi. MGC öncülüğünde Haberci Gazetesi önünde toplanan gazeteciler saldırıyı kınadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden 18’inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Mersin'de önceki gün maskeli bir grubun sözlü saldırısına maruz kalan yerel Haberci Gazetesi çalışanları, dün de onlarca kişinin yumurtalı ve boyalı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğu ortaya çıkarken, bugün de Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) öncülüğünde kentteki birçok gazeteci dayanışma temelinde merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'ndeki gazete önünde bir araya geldi. Yaygın ve yerel basından çok sayıda gazetecinin yer aldığı buluşmada, Mersin Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aslan, Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ve gazete çalışanları ile birlik mesajı verildi.

“Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez”
MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, burada yaptığı açıklamada, iki gündür Mersin’de yaşananların, demokrasi ve basın özgürlüğü adına gazetecileri derinden üzdüğünü ve endişelendirdiğini söyledi. Kamuoyunun haber alma hakkı için zor şartlarda görev yapan gazetecilerin, her dönemde baskılara, fiili veya sözlü saldırılara hedef olduklarına işaret eden Tepe, “Ancak unutulmamalıdır ki, demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemez. Gazetelerin ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Düşüncelere olan tahammülsüzlük, karanlıkların aydınlıklara ulaşmasından korkanlar, elinde kaleminden başka bir silahı olmayan gazetecileri tarihimizin her döneminde tehdit etmişlerdir” dedi.
Basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurgulayan Tepe, basının, tarafsız ve objektif biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yaptığının altını çizdi. Basının, bilgiye, belgeye dayanan gerçekleri gündeme getirmesi gerektiğini belirten Tepe, aksini iddia edenler için kanunlarda itiraz yöntem ve şekillerinin açık olduğunu söyledi.

“Yaşananlar kabul edilemez”
İki gündür Haberci Gazetesi önünde yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getiren Tepe, “Her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalettir, tam bir çelişkidir. Son gelişmelerde, parti yöneticilerinin bu olaya el attıklarını ve bununla alakalı çalışma başlattıklarını öğrendik. Bu, hem siyasi partiler hem de gazetecilerin özgürlüğü ve demokrasi açısından umut vericidir” diye konuştu.

“Mersin’deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırıdır”
Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu kaydeden Tepe, “Basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişiler, gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermekte, bu tip saldırılarda önemli rol üstlenmektedirler. Bu, sadece Haberci Gazetesine değil Mersin’deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırıdır. Kent gazetecileri, tarihlerinde olduğu gibi geçmişte de şimdi de ve gelecekte de bu saldırıları tek vücut halinde savuşturup, kent hafızasının kirli raflarına da bunu yerleştirecektir. Demokrasi ve basın özgürlüğü her zaman galip gelecektir. Güzel kentimiz Mersin’in bu tip çağ dışı ve demokrasi düşmanı olaylarla gündeme gelmesi son derece üzücü. Siyasetçileri, iş adamları, sivil toplum temsilcileri ve gazetecileri ile birlik beraberlik ve demokratik bir şekilde gelişen, büyüyen Mersin’i hep birlikte oluşturmalıyız. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak Haberci Gazetesine yapılan tehdit ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gazete yönetimine ve çalışanlarına geçmiş olsun diyor ve sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Bundan sonra da kentimizde böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda polisin de önlem aldığı açıklama, olaysız sona erdi.
Öte yandan, dünkü saldırıyı gerçekleştirenlerden 18’inin Mersin Emniyeti tarafından gözaltına alındığı, soruşmanın devam ettiği öğrenildi. Bu arada, CHP Genel Merkezi tarafından da sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

#mersin #BASIN #saldırı #HABERCİ
Yorumlar (0)
17
açık
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
İmsak 06:02
Güneş 07:22
Öğle 13:01
İkindi 16:01
Akşam 18:29
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Keçiörengücü 24 31
10. Tuzlaspor 22 30
11. Gençlerbirliği 24 30
12. Manisa Futbol Kulübü 23 29
13. Boluspor 21 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11
sanalbasin.com üyesidir