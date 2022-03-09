MERSİN BAROSU’NDAN OKUL KÜTÜPHANESİNE KİTAP DESTEĞİ

Mersin ‘de okulların talep etmiş olduğu eğitim seti, sınava hazırlık kitaplar ve romanlar Mersin Barosu üyesi avukatlar tarafından temin edilerek kütüphaneye yerleştiriliyor. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeleri Av. Özden Demir, Av. Funda Üvek ve Av. Hacı Baskak, Kargıpınarı Okul yönetimini ziyaret ederek, talep edilen kitapları teslim etti.

Çocuk Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeleri daha sonra öğrencilere sunum yaparak; Hukuk öğreniminin kazanımları, avukatlık mesleği, meslek hayatında karşılaşılan zorluklar, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin amaçları, sosyal medyada siber zorbalıkla mücadele ve çözüm yolları, sınavlara hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda öğrencilere bilgiler verdi. İnteraktif katılımın sağlandığı eğitimde, öğrencilerin avukatlık mesleği ile ilgili merak ettiği sorular yanıtlandı.