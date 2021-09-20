MERSİN ALZHEİMER DERNEĞİ'NDEN '' GENÇLERLE GENÇ YAŞ AL '' PROJESİ

Mersin Alzheimer Derneği; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Gençlik Projeleri Destek Programı” çerçevesinde, “GENÇLERLE GENÇ YAŞ AL PROJESİ” gerçekleştiriyor. Projenin amacı, Covıd-19 salgını nedeniyle toplumdan izole edilen yaş almışlar ile üniversite gençlerini ve gönüllüleri aynı çalışmada buluşturarak, ortak faaliyetler yapmalarını sağlamak; böylece yaşlıları gençlerin enerjilerinden, desteklerinden yararlandırırken, gençleri toplumsal hayata katılımları için teşvik etmek, kuşaklar arası iletişimi sağlayarak daha güçlü bir toplum yaratmak.

Pandemi nedeniyle sosyal ve kültürel yaşama katılım hakları engellenen sağlıklı yaşlılarımız, evlerinde pasif yaşamak zorunda kalınca fiziksel ve sosyal aktivitelerini yapamadılar; toplumdan ve sevdiklerinden izole edildiler. Bu durum onların depresyona girmelerine, mevcut hastalıklarının atak yapmasına, yeni hastalıklarının ortaya çıkmasına, ayrıca Alzheimer olma risklerinin artmasına neden oldu. Proje ile salgının yaşlılar üzerinde yarattığı olumsuzlukları azaltmak; onların sosyal dışlanmalarını engellemek, motivasyonlarını artırmak, topluma entegre olmalarını sağlamak; gençlerin de, hayatın her alanında etkin olmaları, empati ve sosyal sorumluluk duygularını geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Gençlerle Genç Yaş Al Projesi” kapsamındaki aktif yaş alma faaliyetlerine; gönüllü öğrenciler, gönüllü gençler ve diğer gönüllülerle birlikte, yaş almış büyüklerimiz katılmaktadır.

Bilindiği üzere, “21 Eylül Dünya Alzheimer Günü” küresel olarak kutlanmakta; Eylül ayılarının tamamında da, Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık yaratacak, hastaların ve hasta yakınlarının sorunlarını vurgulayacak kampanyalar yapılmakta. Tanıtımını bu nedenle Eylül ayı içerisinde yaptığımız, “Gençlerle Genç Yaş Al Projesi” kapsamında,

Gençlerin destekleriyle, yaşlıların ilgisini çekecek programlar hazırlandı, videolar çekildi.

Programlar ve videolar, 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren, Sun RTV’de, haftanın her günü saat 11.oo’de yarım saatlik sürelerle, 19 hafta boyunca yayımlanacak. TV izlemek için ek bir teknolojik bilgi gerekmediğinden, çok daha fazla yaşlıya ulaşmak amacıyla televizyondan yayımlatmak tercih edildi.

Programlarda aktif sohbetler, sağlık sohbetleri; fiziksel ve zihinsel egzersizler; müzik ve çeşitli etkinlikler olacak.

Tüm çalışmalarda gerekli tedbirler alınarak,

Yenişehir, Mezitli, Tarsus Aktif Yaş Alma Evlerinde, 3 ay boyunca, sayıları sınırlı tutulacak gençlerle ve yaşlılarla yüz yüze aktif yaş alma faaliyetleri yapılacak.

12.Alzheimer Eğitim Kampımız, sınırlı sayıda Alzheimer hastası/hasta yakınıyla yüz yüze; diğer katılımcılar için geçen yıl olduğu gibi online düzenlenecek.

“ALZHEİMER VE DEMANS İÇİN ARTIK HAZIRIM KİTABI” yayımlanacak. Bu kitap, Alzheimer ve Demans ile ilgili güncel bilgileri, hasta yakınları için faydalı bilgileri içerecek.

Her yaş grubundan insanların güzel enerjisi ile uygulayacağımız bu etkinliklerde bize katılın. Birlikte gülümseyerek öğrenelim, eğlenelim ve etrafımıza yararlı olalım.