MERGÖÇ İLE MERSİN VALİLİĞİ GÖÇ İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik ve Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday tarafından imzalanan protokol kapsamında, gerçekleştirilecek projelerden elde edilecek bilgiler ışığında, MERGÖÇ’ün uzman akademik ekibi yapacağı kapsamlı araştırma ve analizler ile göçün etkilerini kent yararına dönüştürecek politika önerileri sunacak.

İmzalanan protokol ile ’Mersin’de bulunan yabancı girişimcilerin kent ekonomisine katkısı ve geleceğe dönük girişim ve istihdam alanlarının belirlenmesi’ adındaki ilk proje hayata geçirildi. Törende, projenin yürütücüsü Dr. Nuran Coşkun da yabancı uyrukluların kent ekonomisine olan etkilerini analiz eden çalışmanın ilk bulgularını paylaştı.

Proje ekibinde İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, İl Göç Uzmanı Kemal Doğru, MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik, MERGÖÇ Koordinatörü Kandemir Atçeken, Dr. Nuran Coşkun ve Arş. Gör. Muhammed Erkam Doğru yer alıyor.