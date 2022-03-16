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MERAL SEÇER'E BAŞARILI KADIN ÖDÜLÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı Gazi Çiftliği’ni ziyaret eden İçel Soroptimist Kulübü, her sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği ödüle bu sene Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’i değer buldu.

GÜNCEL 16.03.2022, 14:40 16.03.2022, 14:41
MERAL SEÇER'E BAŞARILI KADIN ÖDÜLÜ

Gazi Çiftliği’nde ödülü alan Meral Seçer, “Biz buranın fiziki koşulları ve işleyişi konusunda önderlik yaptık ise de kadınlarımız buraya dört elle sarıldılar” dedi.
Ziyarette. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in yanı sıra Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 2021-2023 Dönem Başkanı Sevil Koca, İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Yeşim Antmen, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Yıldız Sevener, İçel Soroptimist Kulübü Kurucu Başkanı Ülkü Ongun, yazar ve İçel Soroptimist Kulübü Üyesi İpek Ongun ile İçel Soroptimist Kulübü üyeleri ve bölgedeki kadınlar yer aldı. Gazi Çiftliği’ni anlatan belgeseli izledikten sonra ödül takdimine geçildi. Meral Seçer’e ödülünü Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 2021-2023 Dönem Başkanı Sevil Koca verdi. Meral Seçer’e verilen ve lotus çiçeğini simgeleyen ödülde neden lotus çiçeğinden esinlenildiğini anlatan Sevil Koca, lotus çiçeğinin bulanık sulardan tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıktığını ifade ederek, bunu kadınların mücadeleleri ile ilişkilendirdi.
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği’nin manevi değeri çok yüksek bir mekan olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımızın ve çocuklarımızın eğitimi ile ilgili pek çok konuda alanlar oluşturdular. Kütüphanemiz oluştu. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak kadınlarımızın üretimi konusunda ve onların üretimle ve başka konularla ilgili eğitimleri ile ilgileniyoruz” dedi.
Üretim konusunda neler yaptıkları ile ilgili de bilgiler paylaşan Seçer, “Tarsus’tan Anamur’a kadar olan refüjleri süsleyen zakkumların fidesini buradaki kadınlarımız üretti. Yine şu anda çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Silifke'nin meşhur coğrafi işaretli çileğinin fidelerinin üretimini yaptırıyoruz. Tıbbi, aromatik bitkiler. Bu da büyük bir market zincirinin desteğiyle tüm Türkiye'de satışa sunulacak. Atayurt’taki kadınlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz, buranın fiziki koşulları ve işleyişi konusunda önderlik yaptık ise de kadınlarımız buraya dört elle sarıldılar. Gerçekten buranın açılmasının onlara çok iyi geldiğini söylediler. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve kooperatif ortaklarımıza da sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel etkinliklerde bir arada oluruz” diye konuştu.

“Sizler de olmayanı oldurmuşsunuz. Ne mutlu”
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 2021-2023 Dönem Başkanı Sevil Koca ise kadınların mottosunun olmayanı oldurmak olması gerektiğini belirterek, “Sizler de olmayanı oldurmuşsunuz. Ne mutlu, kutluyorum. Atatürk, ‘dünyadaki her şey kadının eseridir’ demiş. İşte burada da bir örneğini görüyoruz. Daha da örnekleri çoğaltacağımıza inanıyorum. Kutluyorum. Tüm emekçi kadınları kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler öncü olmasanız bu işler olmuyor. Hem şahsım adına hem yönetimim adına hem de tüm Soroptimist camiası adına, Türk kadınları adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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